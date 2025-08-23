Sultangazi'de otobüste yangın: Tramvay seferleri durduruldu

Haberin Devamı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi mevkiinde Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait personel servisi olarak kullanılan otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcusu bulunmayan otobüsü yol kenarında durduran şoför, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Topkapı yönündeki yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Tramvay seferleri ise tedbiren bir süreliğine durduruldu. Otobüsün tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Öle ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs demir yığınına döndü. Bir süre yapılamayan tramvay seferleri normale dönerken trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.