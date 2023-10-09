Sultangazi'de otobüste gerginlik... O anlar kamerada

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında 36T Cebeci - Taksim hattında yaşandı. İddiaya göre, Gazi Mahallesi’nden otobüse binen biri özel güvenlik kıyafetli 2 kadın ile başka bir erkek yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kadınlardan biri tartıştıkları adama bağırarak hakaret etmeye başladı.

'SEN KİMSİN' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Ardından diğer kadın da ayağa kalkarak “sen kimsin” diyerek bağırarak adamın üzerine yürüdü. Bunun üzerine erkek yolcu, "Bayansın üstüme yürüme" diyerek tepki gösterdi. Bu defa daha da sinirlenen kadın yolcu küfürler savurdu. Otobüste yolculuk eden diğer vatandaşlar küfürlere tahammül edemeyerek, "Çoluk çocuk var burada, terbiyesizlik yapma, at şunları dışarıya” diyerek tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Otobüste bulunan bir kadın yolcu, küfür ederek adamın üstüne yürüyen kadına “Ben kadın olarak senden utandım” dedi. Yaşanan kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.