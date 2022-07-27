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Sultangazi'de otobüs yangını! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

#İstanbul#Sultangazi#Otobüs
Sultangazide otobüs yangını Baba ve oğlu son anda kurtuldu

İstanbul Sultangazi'de özel halk otobüsü alev alev yandı. Şoför ve yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

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Yangın, Cebeci Mahallesi, Selçuklu Bulvarı Caddesi'ndeki alt geçidinde meydana geldi. Tamir sonrası deneme sürüşü için 9 yaşındaki oğlu Hasan Sezici ile birlikte caddeye gelen İsmail Sezici idaresindeki 34 DZ 2362 plakalı otobüs, alt geçinde bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Otobüs şoförü Sezici, aracı durdurarak çocuğu ile birlikte kendisini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Selçuklu Bulvarı yangından dolayı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sultangazide otobüs yangını Baba ve oğlu son anda kurtuldu

Yaşananları anlatan otobüs şoförü İsmail Sezici, "Otobüsün şanzımanı bozulduğu olduğu için tamirciye götürmüştük. Tamirciden aldıktan sonra trafiğe çıkmadan önce deneme sürüşü için buraya geldik. Kısa bir süre sonra otobüste titreme yaşandı. Alt geçide geldiğimizde patlama sesi geldi. Patlama sesini duyunca çocuğumla beraber kendimizi dışarı attık" dedi.

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Küçük çocuk ise, çok korktuğunu ve babası ile birlikte koşarak dışarı çıktıklarını söyledi.

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#İstanbul#Sultangazi#Otobüs

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