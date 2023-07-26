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Sultangazi'de otluk alandaki yangın ağaçlara sıçradı, 3 ev tahliye edildi

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#İstanbul#Sultangazi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 17:44

İstanbul'da en sıcak günlerden biri yaşanıyor. Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Sultangazi'de ise otluk alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Arazinin yakınında bulunan 3 ev önlem amaçlı tahliye edildi. Yangına itfaiyenin yanı sıra polis ekipleri de TOMA'larla müdahale etti.

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Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında boş arazide başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çıkan alanın yakınında bulunan 3 ev önlem amaçlı tahliye edildi.

Sultangazide otluk alandaki yangın ağaçlara sıçradı, 3 ev tahliye edildi

Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte polis ekipleri de TOMA'larla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, mahalleli 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan ekiplere, soğuk su ve meşrubat ikram etti.

Sultangazide otluk alandaki yangın ağaçlara sıçradı, 3 ev tahliye edildi

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 "BENDE ELİMDEN GELİĞİ KADAR SU VERMEYE ÇALIŞTIM"

Olay yerine gelen ekiplere su ve meşrubat yardımı yapan Fikret Tokgöz, "Aşağıdaki derede yangın çıktı. Milletin evlerde yakındaydı, burada sıkıntı olacaktı. İtfaiyeyi aradık, 5-6 dakikada geldiler. Bende elimden geldiği kadar, su vermeye çalıştım meşrubat aldım" dedi.

Sultangazide otluk alandaki yangın ağaçlara sıçradı, 3 ev tahliye edildi

 

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#İstanbul#Sultangazi#Yangın

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