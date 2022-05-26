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Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga

#Kavga#Okul#Sultangazi
Sultangazide okul önünde bıçaklı kavga

Sultangazi'de okulun önünde yaşanan kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. Veliler, 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğunu iddia etti.

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Lütfü Aykaç Bulvarı, Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde dün saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, üzerindeki bıçağı çıkararak C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu. C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazide okul önünde bıçaklı kavga


Okul velileri ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdüler. Velilerden Nalan Kaya, "Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Bir başka veli ise, "Kızım okuldan eve geldi. Okul önünde kavga olduğunu, birinin bıçaklandığı söyledi." diye konuştu. 

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Sultangazide okul önünde bıçaklı kavga

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#Kavga#Okul#Sultangazi

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