Haberin DevamÄ±

Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancÄ± uyruklu 2 kiÅŸi, ellerindeki yaralarÄ± gÃ¶sterip ilaÃ§ istedi. EczacÄ± yaralarÄ±n, 'Maymun Ã§iÃ§eÄŸi' olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼phelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kiÅŸi eczaneden krem alarak Ã§Ä±ktÄ±. Polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri, eczaneden Ã§Ä±karak ilerleyen 2 kiÅŸi ile yanlarÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ± cadde Ã¼zerinde durdurdu. 3 kiÅŸi ambulansla hastanede gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TEST SONUÃ‡LARI BEKLENÄ°YOR

Maymun Ã‡iÃ§eÄŸi ÅŸÃ¼phesi olan, 3 kiÅŸiye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri hastanede test yapÄ±ldÄ±. YaralarÄ±n nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. YaralarÄ±n 'Su Ã§iÃ§eÄŸi' nedeniyle oluÅŸmuÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde de duruluyor.Â

Haberin DevamÄ±

"MAYMUN Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ°'NE Ã‡OK BENZÄ°YORDU"

EczacÄ± Esra Koca, "DÃ¼n hastalar vardÄ± burada. Afgan 2 kiÅŸi geldi. Ellerini gÃ¶sterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardÄ±. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradÄ±m. Doktor fotoÄŸraf Ã§ekmemi sÃ¶yledi. FotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektim, doktora attÄ±m. O da yetkililere haber vermiÅŸ. HastalÄ±k Maymun Ã§iÃ§eÄŸi olabilir diye ÅŸÃ¼phelendik. Maymun Ã‡iÃ§eÄŸi'ne Ã§ok benziyordu. Antibiyotik ilaÃ§ kullanmÄ±ÅŸ iyi gelmemiÅŸ o yÃ¼zden virÃ¼s olabilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.

"KOLLARINDA SULU, YANMIÅž GÄ°BÄ° YARALAR VARDI"

Cadde Ã¼zerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoÄŸraf gÃ¶sterdi, 'Bu kiÅŸiyi gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?' dediler. Biz de neden aradÄ±klarÄ±nÄ± merak edip araÅŸtÄ±rdÄ±k, Maymun Ã§iÃ§eÄŸi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Aradan 5-6 saat geÃ§tikten sonra emniyet mensuplarÄ± burayÄ± kapattÄ±lar. Fark ettik ki, o Ã§ocuklarÄ± yakalamÄ±ÅŸlar. 3 Afgan asÄ±llÄ± kiÅŸi vardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri Ã§ocuklarÄ± alÄ±p gitti. Ã‡ocuklarÄ±n kollarÄ±nda sulu, yanmÄ±ÅŸ gibi yaralar vardÄ±. Ä°ster istemez tedirginlik oluyor" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Maymun Ã§iÃ§eÄŸi ÅŸÃ¼phesi olan 3 yabancÄ± uyruklunun test sonucu beklenirken yaralarÄ±n sebebinin 'suÃ§iÃ§eÄŸi' olabileceÄŸi de kaydedildi.