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Sultangazi'de mahalleyi karıştıran taciz iddiası

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#Taciz#Sultangazi#İstanbul
Sultangazide mahalleyi karıştıran taciz iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 11:00

Sultangazi'de 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu kişi, çocuğun dayısı tarafından sokak ortasında darbedildi. Markete sığınan taciz şüphelisi, olayı duyup marketin önüne gelen mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten polis kurtardı.

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Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişi, annesinin yanında 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu. Annenin tepki göstermesi üzerine taciz şüphelisi, olay yerinden uzaklaştı. Eve giden çocuğun annesi durumu erkek kardeşine anlattı. İkili şüpheliyi cadde üzerinde bulunan marketin önünde gördü. Çocuğun dayısı, taciz şüphelisini darbetmeye başladı. Ne olduğunu anlamayan market sahibi ve çevredekiler, araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli, markete sığındı. Kadının çevredekilere, markete sığınan kişinin çocuğunu taciz ettiğini söylemesi üzerine, marketin önünde kalabalık toplandı. Çevredekiler, markete sığınan kişiyi linç etmek istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Marketten çıkarılarak ekip otosuna götürüldüğü sırada kalabalık grup, şüpheliye saldırdı. Şüpheli, polis merkezi amirliğine götürüldü. Çocuğunun ailesi de polis merkezi amirliğine giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.

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Sultangazide mahalleyi karıştıran taciz iddiası

"1 HAFTA ÖNCE DE ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ"

Yaşananları anlatan mahalle esnafından Hasan Şanverdi, "Saat 22.00 arası dışarıdan gelen sesleri duydum. Baktığımda bir kişinin darbedildiğini gördüm. Daha sonra markete sığındı. Bir bayan 9-10 yaşlarındaki çocuğunun darbedilen kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Bir hafta önce de aynı çocuğa tacizde bulunmuş. Aile şikayetçi olmuş. Çocuğun annesinin söylediğine göre serbest bırakılmış. Dün akşam da aynı olay yaşanınca kadın 'Ceza alması için çocuğuma bir şey olması mı gerekiyor?' dedi. Mahalle sakinleri bunu duyunca şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Daha sonra polisler geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı" dedi.

"MARKETE SIĞINDI"

Bir başka esnaf Melike Eski ise, "İş yerinde kızımla beraber yemek yerken bir çığlık sesi duydum. Kızım dışarı çıkıp baktığında bana, 'anne burada sapık varmış' dedi. Mahalleli toplanmıştı. Markete sığınmıştı. Mahalleli dövmek istiyordu, bırakmadılar. O anda polis çağrıldı. Polis dışarı çıkardığında kalabalıktan bazıları şüpheliye saldırıp, dövdü" diye konuştu.

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Sultangazide mahalleyi karıştıran taciz iddiası

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisinin marketin önünde darbedildiği, daha sonra markete sığındığı görülüyor. Olaydan haberdar olan mahalle sakinlerinin ise marketin önünde topladıkları kameraya yansıyor.

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#Taciz#Sultangazi#İstanbul

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