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Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de mahalleliyi isyan ettiren olay: Hobi haline getirmişler

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Sultangazi'de mahalleliyi isyan ettiren olay: Hobi haline getirmişler

Sultangazi'de aydınlatma direklerinin elektrik kapakları çalındı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Orhangazi Caddesi'nde bulunan yaklaşık 20 aydınlatma direğinin elektrik kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sultangazide mahalleliyi isyan ettiren olay: Hobi haline getirmişler

"HOBİ HALİNE GETİRMİŞLER"

Caddede esnaflık yapan Mehmet Zeki, "Bizimkiler para kazanmak için ne bulursa götürüyor. Bizim insanımız için para önemli değil. Yeter ki, alıp götürsün. Bunu yapanlar için artık bu hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir hırsızlık olayı. Duyarlılık yok bizde" dedi.

Sultangazide mahalleliyi isyan ettiren olay: Hobi haline getirmişler

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