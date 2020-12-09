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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de koronavirüs denetimi

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Sultangazi'de koronavirüs denetimi
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SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığı denetlendi.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, vatandaşları koronavirüs hakkında uyararak bilgilendirmede bulundu. Meydanda gerçekleşen denetimlerin yanı sıra esnafı da gezerek maske ve sosyal mesafe uyarı yapan polis, maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişileri de tek tek uyardı.

Sultangazide koronavirüs denetimi

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