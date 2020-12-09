Sultangazi'de koronavirüs denetimi

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, vatandaşları koronavirüs hakkında uyararak bilgilendirmede bulundu. Meydanda gerçekleşen denetimlerin yanı sıra esnafı da gezerek maske ve sosyal mesafe uyarı yapan polis, maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişileri de tek tek uyardı.