Sultangazi'de korkutan yangın! Pencerede kurtarılmayı beklediler

Haberin Devamı

Yangın, Sultançiftliği Mahallesi 163 Sokakta saat 07.45 sıralarından 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Daireden dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dairede yaşayan 4 kişilik aile dumanlar nedeniyle dışarıya çıkamayınca dairenin penceresine yöneldi.

Anne, baba ve birisi engelli 2 çocuk camda kurtarılmayı beklediler. Bir süre yardım bekleyen aile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde hasar oluştu.

"GEÇEN SENE YİNE AYNI EVDE YANGIN ÇIKTI"

Sokakta ikamet eden Asya Altun, "Ben dairede yangın çıkınca seslendim ama sesimi geç duyurdum. 4 kişi vardı içeride. 4 kişiyi sonra ambulansa aldılar. Çocuğun birisi engelli. Geçen sene yine yangın çıktı aynı evde. Engelli çocuk o yangından da etkilenmişti. Ailenin durumu iyi" diye konuştu.