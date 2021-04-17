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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 04:08 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de korkutan yangın!

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Sultangazi'de korkutan yangın!

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan üç katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangını büyümeden söndürülürken bir itfaiye görevlisi yoğun dumandan etkilendi.
Meslektaşları tarafından yangın alanından çıkarılan itfaiye görevlisine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Ambulansta oksijen verilen itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin uzun süre soğutma çalışması yaptığı işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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