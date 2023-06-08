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Sultangazi'de korkutan yangın! 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

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#Sultangazi#Yangın#Çatı Yangını
Sultangazide korkutan yangın 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 04:09

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

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Yangın gece 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 89. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 katlı binanın çatı katı alevler içinde kaldı. Yangını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangının görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazide korkutan yangın 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu binaya müdahale ederken vinç yardımıyla itfaiye erleri çatı katına çıkarıldı. İçeride herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldıktan sonra Yangın müdahaleler sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir olarak bölgede beklerken, polis olay hakkında soruşturma başlattı.

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Sultangazide korkutan yangın 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

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#Sultangazi#Yangın#Çatı Yangını

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