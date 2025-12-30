Sultangazi'de korkunç olay! Takip ettiği çocuğa silahla ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu

×
İstanbul Sultangazi’de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.'yi (16) yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederek yaraladı. Şüpheli İ.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre de İ.K. isimli şüpheli, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.'yi (16) yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polislerin geldiğini gören İ.K., belinden silahını çıkarıp Cebeci İETT peronlarının önünde C.C.Y.'ye doğru ateş etti.

Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayda park halinde bulunan otomobilin camına da mermiler isabet etti. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

