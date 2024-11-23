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Sultangazi'de korkunç olay! Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

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#Sultangazi#Bıçaklı Saldırı #Bıçaklı Yaralama
Sultangazide korkunç olay Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 11:23

İstanbul Sultangazi'de kardeşler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri önce ağabeyini ardından ayırmaya çalışan annesiyle kardeşini bıçakladı. Yaralılardan anne A.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Saldırgan ise gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı. Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaralılardan anne A.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

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#Sultangazi#Bıçaklı Saldırı #Bıçaklı Yaralama

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