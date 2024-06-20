Sultangazi'de korkunç olay: 2 kişinin tahterevalliden düşürdüğü çocuk ağır yaralandı! 'Bize bayramı zehir ettiler'

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Olay, 17 Haziran Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Bayramın ikinci günü, Adapazarı'nda bulunan ailelerine ziyarete gitmek için evlerinde hazırlık yapan Taner Topal ve eşi, çocukları Hiranur (8) ve 10 yaşındaki Hamza'ya evlerinin önündeki Şehit Bekir Cömert Çocuk Parkı'nda oyun oynamaları için izin verdi. Hiranur salıncakta sallanırken, Hamza ise tahterevallinin bir tarafında tek başına oturuyordu. İddiaya göre, parka gelen 18-20 yaşlarındaki iki genç, önce Hiranur'u hızla sallamaya başladı. Küçük kız düşme korkusuyla bağırıp ağlamaya başlayınca gençler bu kez tahterevallide oturan Hamza'ya yöneldi. Hamza tahterevallinin bir tarafında otururken, gençler diğer tarafa baskı yaparak çocuğun zıplayıp düşmesine neden oldu. Yere düşen Hamza, tahterevallinin yüzüne çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Hamza'nın dudağı yarıldı ve alt çenesindeki dişleri kırıldı. Olayın ardından iki genç hızla parkı terk ederken, ağabeyinin yaralandığını gören Hiranur eve koşarak durumu ailesine bildirdi. Taner Topal ve eşi hemen parka gelerek çocuklarını hastaneye götürdü. Hamza kontrollerinin ardından ameliyata alındı.

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Baba Taner Topal, bayram tatillerini kabusa çeviren bu iki gencin bir an önce yakalanmasını ve adalet önünde hesap vermesini istedi. Öte yandan Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

"BEN YUKARI ÇIKANA KADAR ÇOCUKLAR KAÇMIŞTI"

Ameliyattan çıkan oğlu Hamza Topal'ın taburcu olmasını bekleyen baba Taner Topal, "Dün gece biz Adapazarı'ndaki anneme bayram ziyarete gitmek için hazırlandık. Çocuklarımız Hira ve Hamza evimizin kapısının önündeki parktaydı. Aşağı indik, çocukların gelmelerini bekledik. O anda kızım Hira ağlayarak geldi, 'Baba Hamza abim düştü' dedi. Yanına gittik, oğlum kanlar içinde yerdeydi. O esnada parkta bulunan diğer çocuklar yukarıdan kaçan çocukları 'Bunlar düşürdü, kaçıyorlar' diyerek gösterdi. Ben yukarı çıkana kadar çocuklar kaçmıştı" diye konuştu.

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"BULUNMALARINI VE GEREKEN CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Oğlu Hamza'nın yarılan üst dudağı ile yarılan alt damağının 1 saatlik bir ameliyat ile dikildiğini ve kırılan dişlerinin alındığını söyleyen Tamer Topal, "Oğlum Hamza tahterevalli denilen oyun aracında yan oturuyormuş. Arkadaşlarıyla konuşurken 18-20 yaşlarındaki 2 genç gelip birdenbire tahterevallinin diğer tarafına basınç uygulayıp çocuğu havaya zıplatıyorlar. Zıplama esnasında dengesini kaybedip yere düşüyor. Düştüğü sırada tahterevalli o anda havaya kalkıyor ve alttaki demiri çocuğun yüzüne vuruyor. Yüzünü, ağzının içini parçalıyor. Zaten düştüğü gibi hemen kaçmışlar. Yani tutayım, kaldırayım değil direkt oradan kaçmışlar. Yani bize bayram üstü çok büyük acı yaşattılar. Benim tek dileğim şu anda bir an önce bulunmalarını ve gereken cezayı almalarını istiyorum" dedi.

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"BUNU BİLİNÇLİ YAPTILAR"

Olayın bir kaza değil, bilinçli şekilde yapıldığını savunan baba Topal, "Bu yaptıklarını bilinçli yaptılar. Çünkü kızım, 'Baba ben sallanıyordum. Önce beni çok hızlı bir şekilde salladılar. Neredeyse takla atacaktım, bağırınca bıraktılar. Beni bırakınca sonra ağabeyimle o tarafa gittiler' dedi. Ondan sonra tahterevalliye giderek ikisi birden baskı yapıp oğlumu zıplattılar" ifadelerini kullandı.

"BİZE BAYRAMI ZEHİR ETTİLER"

Kaçan gençlerin bir an önce yakalanmasını isteyen Topal, "Burada direk hastane polisine söyledim. Buradakiler de adli vaka olarak işlem yaptılar. Daha sonra da Gazi Mahallesi'ndeki çocuk büro amirliğine haber verdiler. Oradan da gece 2-3 sıralarında iki memur arkadaş hastaneye geldiler ve ifademizi aldılar. Bu işin takipçisi olacaklarını söylediler. Canımız yanıyor, gerçekten de bize bayramı zehrettiler. Bir ceza almaları lazım ki bu olay başkasının çocuğunun başına gelmesin" dedi.