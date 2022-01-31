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Sultangazi'de korku dolu anlar! Mahalleliyi sokağa döken patlama

#Patlama#Kablo#Yangın
Sultangazide korku dolu anlar Mahalleliyi sokağa döken patlama

İstanbul Sultangazi'de, yeraltı kabloları alev alarak patladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.

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Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2497 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde yeraltı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.

Sultangazide korku dolu anlar Mahalleliyi sokağa döken patlama

KABLOLARIN AKIMI KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.

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BİR SÜRE ELEKTRİK KESİLDİ

Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazide korku dolu anlar Mahalleliyi sokağa döken patlama

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#Patlama#Kablo#Yangın

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