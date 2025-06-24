Sultangazi'de korku dolu anlar: İETT otobüsü alev aldı

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Yangın saat 16.00 sıralarında Habibler Yolu Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 2125 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde başladı.

Aracın arka kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları indirdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, çevredekiler yoldan geçen bir beton mikserindeki hortum ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

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Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsün yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.