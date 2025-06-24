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Sultangazi'de korku dolu anlar: İETT otobüsü alev aldı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#İETT Otobüsü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 17:27

Sultangazi'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın saat 16.00 sıralarında Habibler Yolu Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 2125 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde başladı.

Sultangazide korku dolu anlar: İETT otobüsü alev aldı

YOLCULAR İNDİRİLDİ

Aracın arka kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları indirdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, çevredekiler yoldan geçen bir beton mikserindeki hortum ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Sultangazide korku dolu anlar: İETT otobüsü alev aldı

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Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsün yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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#Sultangazi#İETT Otobüsü#Yangın

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