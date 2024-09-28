Sultangazi'de komşuya bırakılan 4 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! 13 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi

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Olay, 14 Ocak 2024’te Eski Habipler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Dürdane Y., 4 yaşındaki kızı H.N.Y. ve 7 yaşındaki oğlu İ.M.Y.'yi komşusu Arzu K.'nın evine bıraktı. Çocuklarla ilgilenen Arzu K., bir süre sonra market alışverişi için kendi çocuğu ile birlikte 3 çocuğu da evde bırakıp dışarı çıktı. Çocuklarla birlikte evde bulunan Ali D. (70), iddiaya göre 4 yaşındaki H.N.Y.'nin yanına gelerek pantolununu indirerek istismarda bulundu. Anne, kızının evde yaklaşık dört saat kaldıktan sonra geri döndüğünde, ablasına bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark etti. Kızının, özel bölgesinde acı hissettiğini ve Ali D.'nin elini H.Y.'nin kıyafetinin içine sokarak ona dokunduğunu, kendisini banyoya kilitlediğini söyledi. Anne Ali D.'den şikayetçi oldu.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Ali D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmada, mağdurun avukatı ile aile salonda hazır bulundu. Sanık komşu ve avukatı Tokat Erbaa’dan 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki anne Dürdane Y.'nin olay günü çocukları H.N.Y. ile İ.M.Y.'yi arkadaşı olan Arzu K.'nın evine geçici olarak bıraktığını, Arzu K.'nın markete gitmesinden sonra babası olan sanık Ali D.'nin mağdur H.N.Y.'nin pantolonunun içine elini sokarak ön özel bölgesine dokunduğunu aktardı. Mütalaada, sanık Ali D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve sanığın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ise, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam etmesini istedi. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.

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‘BEN KIZIMI DİNLEDİM POLİS ÇAĞIRDIK’

Anne Dürdane Y. duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımı komşumun evine bıraktıktan sonra döndüğümde kızımının tacize uğradığını öğrendim. Şikayetçi olduk. Adalet istiyoruz" dedi.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Avukat Mehmet Emin Yolcu açıklamasında ise, "Bugün yargılamanın ilk duruşmasına katıldık. Sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerimiz doğrultusunda savcılıkta mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Maalesef mahkeme heyeti bu tutuklama talebini kabul etmedi. Bu karara karşındaki hafta içerisinde bir üst mahkemeye itirazlarımızı sunacağız" dedi.