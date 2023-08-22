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Sultangazi'de kiracı dehşeti! İş yeri sahibine tüfekle ateş açtı

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#İSTANBUL#Sultangazi#Kira
Sultangazide kiracı dehşeti İş yeri sahibine tüfekle ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 11:14

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kiracı S.Ö, kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerinden çıkmasını isteyen bina sahibi B.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. B.Ö. bacağından yaralanırken, bu sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

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Olay, Cebeci Mahallesi'nde 19.00 sıralarında kuruyemişçide meydana geldi. İddiaya göre, sahibi olduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyen B.Ö ile binanın en alt katında kuruyemişçi dükkanı işleten kiracı S.Ö ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kiracı, pompalı tüfeğiyle dükkan sahibine ateş etti. Saldırı sonucu, B.Ö., bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı S.Ö.'yü gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın ve B.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Yaralı K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL#Sultangazi#Kira

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