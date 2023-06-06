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Sultangazi'de kepengi kırıp girdiler, telefonları çalıp kaçtılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 09:55

Sultangazi'de yüzleri maskeli hırsızlar, kepengini kırarak girdikleri telefoncu dükkanından yaklaşık 65 bin TL değerinde cep telefonu, telefon aksesuarları ve elektronik malzeme çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların önce bir başka iş yerinin kepengini kırmaya çalıştıkları, yanlış dükkan olduğunu anladıklarında telefoncu dükkanına yöneldikleri bu sırada kendilerini fark eden kamyonet şoförünü tehdit ederek, olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü.

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Olay, dün saat 06.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve eldivenli beş kişi, kapalı kasa minibüs ile cadde üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanın önüne geldi. Araçtan inen bir kişi, camdan telefoncu dükkanın içine baktı. Daha sonra aracın yanına gitti. Araçtan inen dört kişi, telefoncu dükkanın yanındaki iş yerinin önüne geldi.

Sultangazide kepengi kırıp girdiler, telefonları çalıp kaçtılar

Şüphelilerden biri elindeki levye ile iş yerinin kepengini kırmaya çalıştı. Bu sırada bir başka şüpheli, arkadaşına el hareketi ile yanlış dükkanın kepengini kırmaya çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler, telefoncu dükkanına yöneldi. Elinde levye olan şüpheli, dükkanın kepengini zorlayarak, kırmaya başladı. Bu sırada seyir halindeki bir kamyonet şoförü durumu fark ederek, aracı durdurdu ve şüphelilere ne yaptıklarını sordu. Elinde levye olan şüpheli, şoföre dönerek tehdit etti. Bunu üzerine şoför, aracını hareket ettirerek olay yerinden uzaklaştı. 

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Sultangazide kepengi kırıp girdiler, telefonları çalıp kaçtılar

DAKİKALAR İÇERİSİNDE 65 BİN TL DEĞERİNDE ÜRÜN ÇALDILAR

Kısa bir süre sonra iş yerinin kepengini kıran şüpheliler, kapıyı açtıktan sonra içeri girdi. Dakikalar içerisinde yaklaşık 65 bin TL değerinde cep telefonu, telefon aksesuarı ve elektronik malzeme çalan şüpheliler, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sultangazide kepengi kırıp girdiler, telefonları çalıp kaçtılar

 ŞOFÖR POLİSE İHBARDA BULUNDU

Kamyonet şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durumdan bir esnaf komşunun haber vermesi üzerine haberdar olan iş yeri sahibi Yunus Ataş, olay yerine geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Sultangazide kepengi kırıp girdiler, telefonları çalıp kaçtılar

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 "ŞOFÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜYORLAR"

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahibi Yunus Ataş, "Sabah esnaf komşumuz beni arayarak, olaydan haberdar etti. Ben de direk geldim. Polisler buradaydı, kepenk yarıdaydı, kapının kilidi kırılmıştı. İçeri girdik, çalınan malzemeleri not aldık. Daha sonra karakola gidip, şikayetçi olduk. Beş kişi geliyorlar. Biri arabada duruyor, dört kişi içeri giriyor. Laptop, telefon, aksesuar, teknik malzemeler çalıyorlar. Kamyonet şoförü bunları görüp, kendilerine bağırıyor. Bunlarda karşılık verip, şoförün üzerine yürüyorlar. Şoför de korkup, olay yerinden uzaklaşıyor. Uzaklaştıktan sonra da polise ihbarda bulunuyor. Yaklaşık 65 bin TL zararımız var" dedi. 

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Sultangazide kepengi kırıp girdiler, telefonları çalıp kaçtılar

 

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#İstanbul#Sultangazi#Hırsızlık

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