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Sultangazi'de kayıp erkek hemşire Muhammet Arslan aranıyor

#İstanbul#Sultangazi#Hemşire

İstanbul Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan erkek hemşire Muhammet Arslan'ı kent ormanında arama çalışmaları başladı. Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken, helikopter de destek veriyor.

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Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan haber alınamıyor.

Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı.

Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar devam ediyor.

Sultangazide kayıp erkek hemşire Muhammet Arslan aranıyor

 

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#İstanbul#Sultangazi#Hemşire

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