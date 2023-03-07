Sultangazi'de kavgayı ayırdılar, saldırıya uğradılar

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50. Yıl Mahallesi'nde 4 Mart Cumartesi öğle saatlerinde cadde üzerinde iki kişi arasında kavga çıktı. Esnaf Ercan E. ve oğlu Sezer E., kavgayı ayırmak için müdahale etti. Kavga sonlandıktan sonra taraflar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kısa bir süre sonra kavga eden kişilerden birinin akrabaları, araçla baba ve oğlunun işlettiği lastikçi dükkanının önüne geldi. Araçtan inen kişiler, bagajdan aldıkları sopalarla dükkanın önünde bulunan Sezer ve Emre E., kardeşlere saldırmaya çalıştı. Sezer E., koşarak kaçmaya başladı. Saldırganlar da Sezer E.'nin peşinden koştu. Saldırganlar, kısa süreli kovalamacanın sonunda Sezer E.'yi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada Sezer E., üzerinde bulunan silahı çıkararak, ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, iki kişiye isabet etti. Yaralananlardan biri, akrabaları tarafından taşınarak geldikleri araca bindirildi ve hastaneye götürüldü.

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Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, yaralı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.