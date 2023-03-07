Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi'de kavgayı ayırdılar, saldırıya uğradılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Saldırı
Sultangazide kavgayı ayırdılar, saldırıya uğradılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 09:55

Sultangazi'de sokakta çıkan kavgayı ayıran baba ve oğlu, kavga eden grubun yakınları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yakınları tarafından araca bindirilerek, hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

50. Yıl Mahallesi'nde 4 Mart Cumartesi öğle saatlerinde cadde üzerinde iki kişi arasında kavga çıktı. Esnaf Ercan E. ve oğlu Sezer E., kavgayı ayırmak için müdahale etti. Kavga sonlandıktan sonra taraflar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kısa bir süre sonra kavga eden kişilerden birinin akrabaları, araçla baba ve oğlunun işlettiği lastikçi dükkanının önüne geldi. Araçtan inen kişiler, bagajdan aldıkları sopalarla dükkanın önünde bulunan Sezer ve Emre E., kardeşlere saldırmaya çalıştı. Sezer E., koşarak kaçmaya başladı. Saldırganlar da Sezer E.'nin peşinden koştu. Saldırganlar, kısa süreli kovalamacanın sonunda Sezer E.'yi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada Sezer E., üzerinde bulunan silahı çıkararak, ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, iki kişiye isabet etti. Yaralananlardan biri, akrabaları tarafından taşınarak geldikleri araca bindirildi ve hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, yaralı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem