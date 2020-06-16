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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Sultangazi'de kavgada rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaralayan kişi kamerada

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Sultangazi'de kavgada rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaralayan kişi kamerada
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SULTANGAZİ'de geçmişe dayanan bir husumeti olan 2 kişi kavga etti, çevredekiler kavgayı görüp ayırmaya geldiklerinde ise kavga edenlerden biri tabancayla rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. Uğurcan C.(20) ve Turgay D.(36) geçmişe dayanan bir husumetten dolayı kavga etmeye başladı. Çevredekiler kavgayı görüp ayırmak için gittiklerinde Uğurcan C. üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkartarak rastgele ateş etti. Kavgayı ayırmak için giden Recep E.(30), Abdulsamet O.(18) ve küçük yaştaki E.B yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Uğurcan U.'yu kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğurcan C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Uğurcan C. ve Turgay D.'nin kavga ettiği, çevredekiler ayırmaya çalıştığı sırada Uğurcan C.'nin tabancayla ateş ettiği ve çevredekilerin kaçtığı anlar yer alıyor.

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