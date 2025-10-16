×
Sultangazi'de kafe alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Yangın#Kafe Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 04:34

Sultangazi'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gazi Mahallesi 1419 Sokak üzerinde bulunan kafede çıktı. Üç katlı binanın üst katındaki kafede bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

Alevleri fark edenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

