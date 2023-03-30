Sultangazi'de 'kaçırıldım' ihbarı polisi harekete geçirdi

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Seda L., kaçırıldığı ihbarında bulundu. Kısa sürede polis ekipleri olay yerine gitti. Seyir halindeki otomobillerin önüne atlayan Seda L.'yi sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

polis ekiplerini gören Seda L. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis memurunun ikna çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Resmi üniformalı memurdan kimlik isteyen Seda L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.