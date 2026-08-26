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Sultangazi'de işçinin 3'üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada: İş yeri sahibi gözaltında

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#Sultangazi#Avize İmalathanesi#Mustafa El Ahmed
Sultangazide işçinin 3üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada: İş yeri sahibi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 09:16

Sultangazi’de bir iş merkezinin 3'üncü katındaki avize imalathanesinde çalışırken dengesini kaybederek kaldırıma düşen Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed (23) ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi C.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 3'üncü katındaki avize imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Sultangazide işçinin 3üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada: İş yeri sahibi gözaltında

Giriş kattaki bir mağaza çalışanının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa El Ahmed ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sultangazide işçinin 3üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada: İş yeri sahibi gözaltında

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İş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri iş yeri sahibi C.A. ile imalathanede bulunan diğer çalışanları polis merkezine götürdü.

Sultangazide işçinin 3üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada: İş yeri sahibi gözaltında

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan El Ahmed'şn düpştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir kişinin yürüdüğü sırada, işçi Mustafa El Ahmed'ın kaldırıma düştüğü anlar görülüyor. İşçinin düştüğünü gören kişi ise El Ahmed'in yardımına koşuyor.

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#Sultangazi#Avize İmalathanesi#Mustafa El Ahmed

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