Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı! Büyük korku yaşadılar

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir emlakçının önüne yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahla beş el ateş etti. Camı delen kurşunlar iş yerinin duvarlarına isabet ederken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında iş yerinde bulunan üç çocuk büyük panik ve korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Cadde de güvenlik önlemi alan polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA



Öte yandan, yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak iş yerinin önüne gelen kişinin silahla ateş ettiği ve koşarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.