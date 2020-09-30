Sultangazi’de intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

Olay, dün saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Gaziosmanpaşa Viyadüğü’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olan S.G.(25), viyadükteki bariyerleri aşıp, korkuluklara çıktı. İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



POLİS MEMURLARI SIRILSIKLAM OLDU



Polis ekipleri, bir yandan bu kişiyi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olumsuzluk yaşanmaması için trafikte önlem aldı. Gaziosmanpaşa yönünden Gazi Mahallesi’ne seyir halinde olan bazı sürücülerin ise araçlarını yol kenarına park ederek cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdiği görüldü. İntihar girişiminde bulunan S.G.’nin ikna çabaları sırasında zaman zaman hareket etmesi yürekleri ağızlara getirdi. İstanbul’da etkili olan sağanak yağıştan dolayı olay yerinde bulunan görevli polis memurları sırılsıklam ıslandı.



Müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrasında S.G., ikna edilerek viyadükten indirildi. Polisin ikna etmesinin ardından S.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.