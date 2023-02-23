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Sultangazi'de ilginç kaza: Çarptığı aracı kaldırıma itip yerine park etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:30

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı otomobille park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarken, diğer otomobil kendi çevresinde döndükten sonra durabildi.

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Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde de seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir başka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil ters dönerek kaldırıma çıkarken, kazaya neden olan otomobil de kendi çevresinde döndükten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazada dört araçta hasar oluştu.

Sultangazide ilginç kaza: Çarptığı aracı kaldırıma itip yerine park etti

 

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle de park halindeki otomobilin kaldırıma çıktığı görülüyor.

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Sürücüsünün yara almadığı otomobilin de kendi çevresinde döndükten sonra durduğu, kazayı görenlerin olay yerine doğru koştuğu, otomobil sürücüsünün araçtan indiği kameraya yansıyor.

Sultangazide ilginç kaza: Çarptığı aracı kaldırıma itip yerine park etti

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#İstanbul#Sultangazi#Trafik Kazası

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