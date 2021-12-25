Sultangazi'de ilginç görüntü: Kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Kongrede Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi...Kongrede Fikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi...#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Düşüş sürüyor Fed etkili olacak mıDüşüş sürüyor! Fed etkili olacak mı?#Altın Fiyatları
Dünya bu kararı konuşuyor, İsrail herkesi şaşırttı... 9999 yılına kadar yasakDünya bu kararı konuşuyor, İsrail herkesi şaşırttı... 9999 yılına kadar yasak!#İsrail
Yılbaşında kapanma olacak mı En net cevap geldiYılbaşında kapanma olacak mı? En net cevap geldi#Kapanma
Berishanın sevgilisi yorumlara isyan etti Bana şişman mı demek istiyorsunuzBerisha'nın sevgilisi yorumlara isyan etti! 'Bana şişman mı demek istiyorsunuz?'#Mergim Berisha
Bakan Koca devreye girdi: Tedavisini ünlü profesör üstlendi İşte son sağlık durumuBakan Koca devreye girdi: Tedavisini ünlü profesör üstlendi! İşte son sağlık durumu#Gaziantep
Kate Middleton herkesi şoke etti: Piyanonun tuşlarına dokundu ve...Kate Middleton herkesi şoke etti: Piyanonun tuşlarına dokundu ve...#Kate Middleton
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi'de ilginç görüntü: Kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü

#Köpek#Kedi#Sultangazi

Sultangazi'de kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Aralık Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mağazanın önünde yatan kedinin yanına köpek yanaştı. Kedi, olduğu yerden kalkarak köpeği kovaladı. Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Düşen kadına çevredekiler yardım etti. Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazide ilginç görüntü: Kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü

Olayı anlatan İbrahim Başakçı, "2-3 gün oldu köpek kediye doğru gidiyordu. Kedi köpeğe saldırdı. Kadın düştü. Biz esnaf olarak kadına yardımcı olduk. Durumu iyiydi ayağa kalktı gitti" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Kedi#Sultangazi

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası