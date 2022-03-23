Sultangazi'de ilginç anlar! 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.

