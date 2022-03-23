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Sultangazi'de ilginç anlar! 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

#İstanbul#Asansör#Hastane

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı. O anları hastanedekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.

Sultangazide ilginç anlar 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.
Sultangazide ilginç anlar 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

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#İstanbul#Asansör#Hastane

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