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Sultangazi'de iki grup arasında falçatalı, tekmeli kavga kamerada

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#Sultangazi#İstanbul#Polis
Sultangazide iki grup arasında falçatalı, tekmeli kavga kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 13:07

İstanbul Sultangazi'de 2 grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine falçata, süpürge, tekme ve yumruklarla saldırdı. Grup, kavgayı ayırmak isteyen market sahibine de saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esentepe Mahallesi'nde 29 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, boş arazide yüksek ses çıkaran ve çevreyi rahatsız eden yabancı uyruklu gruba, başka bir grup uyarıda bulundu. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirlerine falçata, damacana, süpürge, tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafların kavgası sokağa taşarak, bir marketin önünde devam etti. Sesleri duyan market sahibi Ercan Arıt, dışarı çıkarak kavgayı ayırmak istedi.

Taraflar, market sahibi Arıt'a da saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada, üç kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, taraflar, polis ekipleri gelmeden kaçtı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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Yaşananları anlatan market sahibi Ercan Arıt, "Olayın neden çıktığını bilmiyorum. Dışarı çıkıp, olaya müdahale etmek istedim. Müdahale etmeden direkt bana saldırdılar. Bir arkadaşımız vardı. Ona da saldırmışlardı. O da yaralanmıştı" dedi.

Öte yandan, tarafların kavgası marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların süpürge ve damacana ile birbirlerine saldırdıkları anlar yer alıyor.

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#Sultangazi#İstanbul#Polis

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