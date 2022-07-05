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Sultangazi’de iki çocuk çaldıkları otomobille araçlara çarpa çarpa ilerledi

#Sultangazi#Otomobil#Çocuk

Sultangazi'de iki çocuk, park halindeki lüks otomobili buldukları yedek anahtarıyla çalıp park halindeki diğer araçlara çarparak ilerledi. Çocuklar bir süre yol aldıktan sonra otomobili terk edip yaya olarak kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çocukların otomobili kaçırma anı ise kameralara yansıdı.

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İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre iki çocuk, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 2003 Sokak’ta park halinde olan 34 RM 4254 plakalı otomobilin kilitlenmemiş olduğunu fark etti. Kapıyı açıp otomobilin içini arayan çocuklar yedek anahtarını buldu. Yedek anahtarla lüks otomobili çalıştıran iki çocuk, park halindeki araçlara çarpa çarpa 50.Yıl Mahallesi’ne kadar ilerledi. Bir süre daha ilerledikten sonra durdurdukları otomobilden inen çocuklar, yaya olarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların otomobili çalıştırılıp çalmaları, parka halindeki araçlara çarpmaları ve bir süre sonra otomobili terk edip kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Sultangazi#Otomobil#Çocuk

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