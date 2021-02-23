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Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de hırsızlık yapıp kaçan şüpheli sığındığı binada yakalandı

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Sultangazi'de hırsızlık yapıp kaçan şüpheli sığındığı binada yakalandı
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SULTANGAZİ'de, marketten hırsızlık yaptıktan sonra kaçarak apartmana sığınan şüpheli, kapıyı kapatan market çalışanları ve mahalleli tarafından sıkıştırıldı. Çağrılan polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde, önceki gün, sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş yapma bahanesiyle markete giren kişi iddiaya göre hırsızlık yaptı. Şüpheli, kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilerek, kasadan bir miktar para çalarak kaçtı. Hırsızlık yapıldığını fark eden market çalışanları, kaçan şüphelinin peşinden koşarken çevredekilerden de yardım istedi. Kovalanan şüpheli, dış kapısı açık olan apartmana sığındı. Market çalışanları ve mahalleli, binanın dış kapısını kapatarak şüpheliyi içeride kıstırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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