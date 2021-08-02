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Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de hareketli anlar! Sokağa döküldüler

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İstanbul Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli panik yaşandı.

Sultangazide hareketli anlar Sokağa döküldüler

Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Sultangazide hareketli anlar Sokağa döküldüler

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