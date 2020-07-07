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Emin YEŞİL-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Sultangazi'de hareketli anlar

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Sultangazi'de hareketli anlar
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İstanbul Sultangazi'de alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi arkadaşları tarafından kurtarıldı

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2243 Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İnternet hattı çalışması yapıldığı sırasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçi toprak altında kaldı. Bir süre toprak altında mahsur kalan işçi, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazide hareketli anlar

Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin araştırma başlattı.

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