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Sultangazi'de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

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#Trafik Kazası#Sultangazi#Kaza
Sultangazide feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 15:09

Sultangazi'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Habipler yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, Arnavutköy-Habipler yolunda Arnavutköy istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 CKE 352 plakalı otomobil sürücüsü Emrah Saydam, Sultangazi İstikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Emrah Saydam otomobiliyle birlikte, Yakup Koçak idaresindeki 34 ELN 130 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle Emrah Saydam'ın kullandığı otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sultangazide feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralanan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yerinde kazayı yara almadan atlatan bir bebeği ise sağlık görevlisi kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. 

Onur Koçak, "Siyah otomobil  karşı yöne geçip sarı otomobille kafa kafaya çarpışıyor. Toplamda 6 yaralı vardı. 2'si  çocuk 4'ü yetişkindi. Yaralıların durumları hakkında bir bilgim yok, hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

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#Trafik Kazası#Sultangazi#Kaza

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