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Sultangazi'de feci kaza: Geri manevra yapan minibüs bir kişiyi ezdi

#Istanbul#Sultangazi#Trafik Kazası
Sultangazide feci kaza: Geri manevra yapan minibüs bir kişiyi ezdi

Sultangazi'de, sokak içerisinde geri manevra yapan kapalı kasa minibüs, o sırada yolda yürüyen bir kişiyi ezdi. Kazada ağır yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen Salı günü saat 16.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ürün yükledikten sonra direksiyonun başına geçen E.A., kapalı kasa minibüsü ile geri manevra yapmaya başladı. Geri gelen minibüs, bu esnada yaklaşık 50 metre ileride bulunan camiye gitmek için yolda yürüyen H.A.'ya (78) çarptıktan sonra ezdi.

Ağır yaralanan H.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince minibüsün altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayı yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

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O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.A.'nın evden çıkarak sokakta yürümeye başladığı, kısa bir süre sonra ise minibüs sürücüsünün geri geri gelmeye başladığı, H.A.'nın ise minibüsün altında kaldığı görülüyor.

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Olaya şahit olan bir gencin şoka girdiği de kameraya yansıyor.

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#Istanbul#Sultangazi#Trafik Kazası

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