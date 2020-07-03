MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSultangazi'de faciadan dönüldü!
GeriGündem Sultangazi'de faciadan dönüldü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Şahin BOZKURT-Emin YEŞİL - DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Sultangazi'de faciadan dönüldü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sultangazi'de faciadan dönüldü!
Abone Olgoogle-news

İstanbul Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, park halindeyken freni boşalan 34 CNT 708 plakalı nakliye kamyonu, yokuş aşağı kaymaya başladı. İçinde sürücüsü olmayan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Sultangazide faciadan dönüldü

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı.

Sultangazide faciadan dönüldü

Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle