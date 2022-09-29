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Sultangazi'de eve dadanan hırsızları yakalayınca hayatının şokunu yaşadı

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#İSTANBUL#Polis#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 13:12

İstanbul Sultangazi'de bir eve dadanan hırsızlar, komşunun çocukları çıktı. Gerçek, ev sahibinin eve güvenlik kamerası takmasıyla ortaya çıktı. Yaşananları anlatan ev sahibi Ali Yıldız, "Bizim dengemiz bozuldu. Çünkü, kapı kilitli ve kapıda bir zorlanma yoktu. Kendi çocuklarımdan ayırmıyordum. Ben onları gördüğümde şok oldum. Ben tamamen ailesinin çocukları teşvik ettiğine inanıyorum." dedi.

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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Yıldız ailesinin yaşadığı dairede ziynet eşyaları, para, teknolojik ürünler ve elbiselerin kaybolması üzerine ev sahibi Ali Yıldız, durumdan şüphelenerek eve güvenlik kamerası taktırdı. Kapının zorlanmamasından dolayı şüphesi iyice artan Yıldız, geçtiğimiz cuma günü işe gitmedi. Eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderen Yıldız, evde beklemeye başladı. Gün içerisinde elektrik kesintisi yaşanması ve kapıdan gelen sesleri duyan Yıldız, kapı deliğinden baktığında alt komşusu olan Ethem K.'nın iki çocuğunun anahtarla kapıyı açtıklarını gördü.

Sultangazide eve dadanan hırsızları yakalayınca hayatının şokunu yaşadı


Hayatının şokunu yaşayan Yıldız, kapı açıldığında çocuklarla göz göze geldi. Çocukları içeri alan Yıldız, durumu polise bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen polis, Yıldız'ın şikayetçi olması üzerine iki kardeşi polis merkezine götürdü. İddiaya göre, iki çocuk, polis merkezinde isminin Hanefi olduğu kişinin yönlendirmesiyle eve girdiklerini itiraf etti. İki kardeş, ifadelerinin ardından ailesine teslim etti.

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"KOMŞUNUN ÇOCUKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Ev sahibi Ali Yıldız, çocukların ailesi tarafından yönlendirildiğini iddia ederek, "20 gün önce evimizden sürekli bir şeylerin kaybolduğunu fark ettik. Bu zaman içerisinde ziynet eşyaları, bir miktar para, elbise ve iki çocuğuma ait kumbaralar kayboldu. Bizim dengemiz bozuldu. Çünkü, kapı kilitli ve kapıda bir zorlanma yoktu. Durumdan şüphelendim ve eve kamera taktırdım. Bir ara işteyken kameranın kesildiğini cep telefonumdaki uygulamadan gördüm ve hemen eşimi aradım.

Sultangazide eve dadanan hırsızları yakalayınca hayatının şokunu yaşadı


Eşimde o ara bir yakınımızda olduğu için eve geldi. Bana kameranın kablosunun kesildiğini, eve girildiğini ve yine bir şeylerin alındığını söyledi. Bende işten izin alarak eve geldim. Sokakta bulunan bir marketin güvenlik kameraları bizim binanın girişini gördüğü için görüntüleri izledim. Ancak binaya giren yabancı göremedim" dedi. Bunun üzerine geçen hafta cuma günü işe gitmediğini belirten Yıldız, "Evde tek başıma beklemeye başladım. Gün içerisinde elektrik kesintisi yaşandı. Kapının deliğinden baktığımda; alt komşum olan kişinin iki çocuğu, bizim dairenin kapısının üst ve alt kilidini açtılar. Ondan sonra içeri girdiler. Bunlar içeri girerken ben kapıyı kapattım. O ara binanın sigortalarını indirdikleri için kamera kaydı yapılmadı.

Sultangazide eve dadanan hırsızları yakalayınca hayatının şokunu yaşadı


Bunları yakaladım, benim daireme ait kapının iki tane anahtarının yedeğini çıkarmışlar. Ellerinden anahtarları aldım. Durumu polise bildirdim, o sırada babaları da geldi. Bunlar o sırada eve girdiklerini ve hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler. Karakolda ise bize yaptırdılar demişler. Karakolda ifade verdim. Ben eve geldiğimde çocuklar benden önce evlerine gelmişti" şeklinde konuştu.

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Daha sonra polis merkezinden arandığını ifade eden Yıldız, "Karakola gittim. Burada iki tane altın bileklik, iki tane yüzük, kulaklık ve hafıza kartı tarafıma teslim edildi. Çocukların babası karakola getirip, çocukların evde sakladığını söyleyip teslim etmiş. Yani adamlara bir şey lazım olmuş; biz evde yokken hiç üşenmemişler, bizim evimize girip almışlar. Şimdi ise hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Sanki hırsızlığı onlar değil ben yapmışım. Evimizde 20 gün önce kaybolan eşyalar alt komşumuzdan çıktı" diye konuştu.

Sultangazide eve dadanan hırsızları yakalayınca hayatının şokunu yaşadı

Bu olayı çocukların yardım almadan yapamayacağını vurgulayan Yıldız, "Yedek anahtarları nasıl çıkardıklarını bilmiyorum. Otizmli bir çocuğum var. Bazen dışarı çıkıyor. Belki ondan anahtarları alıp yedeğini çıkartmış olabilirler. Bunlar iki küçük çocuğun yapacağı şeyler değil. İki çocuğun aklına yedek anahtar yapmak gelmez. Bunların arkasında ailesi var. Ben çocukları görünce çok şaşırdım. Ben o çocuklara, kendi çocuklarım kadar değer veriyordum. Çünkü, bu çocukların annesi yok. Üvey annesi, babası ve ablaları var. Kendi çocuklarımdan ayırmıyordum. Ben onları gördüğümde şok oldum. Ben tamamen ailesinin çocukları teşvik ettiğine inanıyorum. Ufacık çocuk altını ne yapacak? 8 bin lirayı gidip nerede harcayacak? Elbiseyi ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ali Yıldız'ın çocukları yakalayarak içeri aldığı ve çocukların babası ile yaşadığı tartışma güvenlik kamerasına yansıdı. Kapıda yaşanan tartışma sırasında çocuklar, başka bir kişi tarafından tehdit edildiklerini ve o kişi tarafından verilen anahtarla eve girerek hırsızlık yaptıklarını söyledi.

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