Sultangazi'de ekmek almaya gelen çocuğa hakaret ettiği iddia edilen fırıncı gözaltında

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Sultangazi'de bir fırın çalışanı, seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ederek, ekmek satmadı. Bunun üzerine küçük çocuk yaşadığı olayı ailesine anlattı. Çocuğun babası aynı fırına konuşmaya gitti. Baba ile fırın çalışanı arasında da tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında fırın çalışanı K.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Fırın ise Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Sultangazi Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan, ilçemizde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak gelen küçük yaştaki çocuğa, K.Y. adlı şahıs tarafından 'Hakaret içeren ifadeler sarf edildiği, çocuğun yakınlarına bıçak göstermek suretiyle tehditlerde bulunulduğu' yönündeki haber ve paylaşımlarla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda şüpheli K.Y., güvenlik güçlerimizle yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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"İŞ AKDİNE SON VERDİK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan işletme sahibi Yücel Demir ise, "Ben iş yeri sahibiyim. 29 Mayıs akşamı maalesef üzücü bir olay gerçekleşti. Yanımızda çalışan bir personelimiz tarafından gerçekleşen bir olay. Şirketimizle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Biz şirket olarak devletimizin, milletimizin yanındaydık. Kişisel olarak hata yapan bizi ve şirketimizi kamu önünde menfi bir şekilde yansıtan olaydan dolayı arkadaşımızın iş akdini sona erdirdik. Kendisiyle ilgili gerekli yerlere şikayetimiz de olacak. İnsanların şunu bilmesini istiyoruz. Özellikle de Sultangazi'de yaşayan insanlarımızın. İnsanların bizden herhangi bir memnuniyetsizliği olmadı. Dün akşam olan üzücü olay bizi de üzdü. Kamuoyuna da yanlış intiba oluşmasına sebebiyet verdi. Bu yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissettik" dedi.

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