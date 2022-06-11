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Sultangazi UÄŸur Mumcu Mahallesi'nde yaÅŸayan iki Ã§ocuk annesi Saliha Erol (38), geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sabah saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸuna ekmek almaya gideceÄŸini sÃ¶yleyerek, evden Ã§Ä±ktÄ±. Psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilen Erol, geri dÃ¶nmeyince eÅŸi Salih Erol, polise giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.

â€œÄ°KÄ° Ã‡OCUÄžUM ANNESÄ°Z KALMASIN"

YakÄ±nlarÄ±yla birlikte eÅŸi Saliha Erol'u sokak sokak gezerek arayan Salih Erol, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceledi. EÅŸinin gittiÄŸi gÃ¼zergahtaki gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± polise ileten Salih Erol, eÅŸinin hayatÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

"Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžUM ANNESÄ°Z KALMASIN"

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Erol, â€œPerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ eÅŸim, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸumuza ekmek almaya gideceÄŸini sÃ¶yleyerek sabah saat 10.00'da evden Ã§Ä±kÄ±yor. Sonra haber alamadÄ±k. Saat 15.00 gibi oÄŸlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. Ä°ÅŸ yerinden Ã§Ä±kÄ±p, eve geldim. Emniyete ve GaziosmanpaÅŸa SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunduk. Panik atak rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± var. Tedavi gÃ¶rÃ¼yordu. KullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§lar vardÄ±. Doktoru o ilaÃ§larÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O ilaÃ§larÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra iÃ§ine kapanÄ±k oldu. Kimse ile konuÅŸmak istemiyordu.

Kendisini merak ediyoruz. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden beri sokak sokak gezip, kendisini arÄ±yoruz. Evden Ã§Ä±karken komÅŸumuz ile yolda karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Bir sÃ¼re sohbet edip, ekmek almaya gideceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Cep telefonuna ulaÅŸamÄ±yoruz. Telefonu iki gÃ¼n aÃ§Ä±ktÄ±. Biz sÃ¼rekli kendisini aradÄ±k. SanÄ±rÄ±m bundan dolayÄ± ÅŸarjÄ± bitmiÅŸ olabilir. KÃ¶tÃ¼, art niyetli insanlarÄ±n eline geÃ§mesinden korkuyorum. Telefonu bir yere mi attÄ±lar, onu bir yere mi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler? Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

Salih Erol, "Herkesin bize yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yetkililerin elinden gelenin fazlasÄ±nÄ± yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. BaÅŸÄ±na bir ÅŸey gelmesinden korkuyoruz. Ä°ki Ã§ocuÄŸum annesiz kalmasÄ±n. 19 yÄ±llÄ±k evliyiz ve aramÄ±zda hiÃ§bir sorun yok. DuramÄ±yorum, yere sÄ±ÄŸamÄ±yorum. Bir netice almak istiyorum. 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸum olayÄ± kavrayamadÄ± henÃ¼z. Kendisine bir ÅŸey sÃ¶ylemedik. Annesinin gelmesini bekliyor" dedi.