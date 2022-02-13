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Sultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı

#Sultangazi#İstanbul#Polis
Sultangazide düğün sahiplerinden polise saldırı

Sultangazi'de bir düğün salonunda gece geç saatlerde alkollü eğlence yapmaya devam eden bir grup, kendilerine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine yumruklar ve sandalyelerle saldırdı. Olayda 1 komiser yardımcı, 4 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. Destek ekibin gelmesinin ardından polis ekipleri 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı.

26 GÖZALTI

Darp edilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak alkollü gruba müdahale etti. Polis grubu sakinleştirmek için havaya uyarı atışı da yaparken olay nedeniyle 26 şüpheli gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne getirildi. Olayda 1 komiser yardımcı, 4 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.

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POLİSE SANDALYE ATILAN ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin sandalye atarak polise direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken söz konusu düğün salonunun kapısına mühür vurulduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

POLİSE BAYA SALDIRDILAR

Çevre sakini Sultan Yorgun ise düğün salonunun sesinden rahatsız olduklarını, 00.00'dan sonra düğün salonunda eğlence devam edince her zaman kavga çıktığını öne sürerek "Saat 01.00 gibiydi, gürültüler başladı. Biz deprem oluyor sandık. Sandalyeler havada uçuşuyordu. Camdan dışarı çıktık, 5 polis vardı burada. İçeride kapılara vuruyordu. Polisler destek bekliyordu sanırım. Bir polis kolunu tutuyordu, bir polis kafasını tutuyordu. Dayak yemişlerdi herhalde. Polis bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Polisin destek çağırdığını kaydeden Yorgun, şöyle konuştu: "Bütün sokaklar polisle doldu. Düğün salonun içerisinde kalabalık vardı. Polislere saldıracaklardı herhalde. Polisler tek tek alıp kelepçelerken hala küfür ediyorlardı, pis konuşuyorlardı. Hatta polisin biri sakinleşsinler diye 3 el de ateş attı. Biz hemen camdan içeri girdik. Polise baya saldırdılar hakaret olsun, dövmek olsun. Polis 'Her akşam buraya geliyoruz' diyordu. Hakikaten her akşam da geliyorlardı. Bazen biz çağırıyorduk polisleri çünkü biz de buradayız. O havaya atılan silah polisten olmasaydı başka birinden olsaydı belki maganda kurşununa gidecektik. Çünkü merak ediyoruz, arabamız burada ve arabamız kanlar içerisinde şu an"

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#Sultangazi#İstanbul#Polis

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