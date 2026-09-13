×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi’de düğün öncesi gelin almada kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi Gelin Alma Kavgası#İstanbul Kavga Olayları#Polis Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:51

İstanbul Sultangazi’de düğün öncesi gelin alma sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Bir kişinin uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Sultangazi’de düğün öncesi gelin almada kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti

Tarafların birbirine girdiği kavga büyüyünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi’de düğün öncesi gelin almada kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti

Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullandı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Sultangazi’de düğün öncesi gelin almada kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti

Gözden KaçmasınVan’da 20 santimetreye ulaşan dev çekirgeler görüldü Uzmanı uyardı: Çiftçi dostu, zarar vermeyinVan’da 20 santimetreye ulaşan dev çekirgeler görüldü! Uzmanı uyardı: Çiftçi dostu, zarar vermeyinHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi Gelin Alma Kavgası#İstanbul Kavga Olayları#Polis Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!