Sultangazi'de dilenci operasyonu

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Sultangazi'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilçede dilencilerin artması üzerine zabıta ekipleri, denetimlerini arttırdı. Cami önlerini ve işlek caddeleri mesken tutan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştiren Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı seyyar ekip amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur ekipleri, çok sayıda dilenciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan dilencilerden birinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL , bir başka dilencinin üzerinden ise bin TL çıktı. Yakalanan dilencilerin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem uygulandı.

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"BİR DAHA BENİ GÖRMEYECEKSİN"

Bin lira ile zabıtaya yakalanan dilenci, zabıtaya bırakılması için yalvardı. Bir zabıta "Ben oruçluyum, burada nefes tüketiyorum. Canım tehlikeye giriyor ama günde bin lira para kazanamıyorum" dedi. etti. Dilenci ise, "Beni burada bir daha görmeyeceksin, sana söz veriyorum" ifadelerini kullanarak bırakılmasını istedi.