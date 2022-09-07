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Sultangazi'de DHKP/C operasyonu

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#DHKP/C#Operasyon#Sultangazi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 10:38

Sultangazi'de terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı tespit edilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Örgütün ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı belirtilen 'Halk Okulu' adlı derginin bürosuna, helikopter destekli yapılan operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Sultangazide DHKP/C operasyonu

Şüphelilerden Y.V. hakkında, 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından arama kararı olduğu öğrenildi.

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#DHKP/C#Operasyon#Sultangazi

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