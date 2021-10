Sultangazi'de demir askılıkları çalıp at arabasıyla götürdüler

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın at arabasıyla giyim mağazasının önüne geldi. Kadınlar, kapalı olan mağazanın önündeki demir askılıkları at arabasına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık olayı sabah iş yerini açan iş yeri sahibinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi ile ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kadının, askılıkları geldikleri at arabasına yükleyerek çaldıkları görülüyor.

"YAKALANMALARINI İSTİYORUZ"



İş yeri sahibi Muhammet Soylu, "Sabah geldiğimizde stantların yerinde olmadığını gördük. At arabasıyla geliyorlar. Etrafa bakıyorlar, bir kişinin geldiğini görünce kenarda bekliyorlar. Sonra hızlı bir şekilde 10 saniye içerisinde her şeyi götürüyorlar. Ondan sonra depoya baktık. Depodaki stantları da almışlar. Bu son günlerde sık sık yaşanmaya başladı. Bu kişiler birkaç yerde de aynı şekilde hırsızlık yaparken görülmüşler. 4-5 Bin TL'lik zararımız var. Bunların yakalanmasını istiyoruz" dedi.