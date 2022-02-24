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Sultangazi'de dehşet! Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı

#Kadına Şiddet#Darp#Zafer Bozkurt
Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı

Sultangazi'de yaşayan 44 yaşındaki Zafer Bozkurt, iddiaya göre tayt giydiği gerekçesiyle 22 yaşındaki eşi Esra Bozkurt'u öldüresiye dövdü. Kafatasında çatlaklar oluşan genç kadın yaşadığı, "Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hep 'Anneni ve babanı öldüreceğim' diye tehdit ederdi" dedi. Saldırgan eş ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Olay, geçen pazar günü Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, tayt giydiği gerekçesiyle eşi Esra Bozkurt 'a saldırdı. Genç kadın dakikalarca dehşeti yaşadı. Gürültüleri duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edilirken, eşi Zafer Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"TAYT GİYDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKARDI"

Yaşadığı olayı anlatan Esra Bozkurt, "Eşimle geçen sene Sivas'ta tanıştık ve ardından evlendik. İki aylık bebeğimiz var. Doğum yaptıktan sonra eşim kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Giyim tarzıma karışıyordu. Tayt giydiğim için tartışmalar çıkarıyordu. 'Benim yanımda giyin, ama dışarda giyinme' diyordu. En son şiddete uğradığımda işten geldi, bir şeyler anlatmaya başladı. Sonra markete gitti geldi, birden bana saldırdı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diye konuştu.

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Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı

"ŞİKAYETÇİ OLURUM DİYE HASTANEYE GÖTÜRMEDİ"

Yaklaşık 2 aydır şiddete maruz kaldığını belirten Bozkurt, "Aslında ilk şiddeti doğum yaptıktan hemen sonra gördüm, burnumu kanattı. Dövdükten sonra, 'Sinirden vurdum' diyordu. İlk dövdüğü gece beni hastaneye götürmedi, şikayet ederim diye korkuyordu. Sabah nefes almakta zorlandığımı görünce, hastaneye götürdü. Darp raporu istedim, 'Bir şeyiniz yok' dediler, vermediler" ifadelerini kullandı.

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"İYİ Kİ ÖLMEMİŞİM DİYORUM"

Evliliği boyunca tehdit edildiğini söyleyen Bozkurt, "Anneni ve babanı öldüreceğim' diyordu. Kadınları böyle kötü adamlardan korusunlar. Ölüm derecesine getirdi. Şimdi 'İyi ki ölmemişim' diyorum. Maddi ve manevi destek istiyorum" dedi.

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Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Esra Bozkurt'un ablası ise Gözde Bayat, "Şiddet hamileyken başladı. Çocuk doğduktan sonra birkaç kez darp etti. Sonra da geçen pazar günü kardeşimi öldürmek için dövüyor. Kafasına sert cisimlerle vuruyor. Kafatası çatlıyor. Biz bu kişinin tutuklanmasını, en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kız kardeşimin boşanmasını istiyorum. Ayrıca bir de bebek var ortada" diye konuştu.

Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı

"ÖLDÜRMEK İÇİN DÖVÜYOR"

Kız kardeşinin sayıkladığını belirten Bayat, "Biz yardım istiyoruz. Çünkü şu anda kız kardeşim korkuyor belli belirsiz sayıklıyor, 'Buraya gelecek mi korkuyorum' şeklinde. Sürekli onu ailesiyle ve kendisiyle tehdit etmiş. 'Aileni öldürürüm seni öldürürüm' şeklinde sözlerle istismar ediyor. Kıskançlıktan ötürü tabi. Çünkü kendisi ondan en az 23 yaş büyük. Giyindiğinde ya da makyaj yaptığında 'Sen başkası için süsleniyorsun. Bir yere mi gideceksin? Beni mi terk edeceksin?' şeklindeki bahanelerle büyük kavgalar çıkarıyor. Çünkü kendisi yaşlı ama kız kardeşim yeni doğum yapmış, nereye gidebilir. Kızın psikolojisini bozuyor bu şekilde sözleriyle. Fiziksel şiddet çok büyük buraya ambulansla geliyor. Eşi inkar ediyor zaten kendini duvara vurdu diyor. Öldürmek için dövüyor" şeklinde konuştu.

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#Kadına Şiddet#Darp#Zafer Bozkurt

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