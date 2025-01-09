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Sultangazi'de dehşet! Sokakta kovalayıp kafasına ateş ederek öldürdüler... Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Sultangazi#Silahlı Saldırı#Cinayet
Sultangazide dehşet Sokakta kovalayıp kafasına ateş ederek öldürdüler... Yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 10:57

İstanbul Sultangazi'de İmam Bozkur, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, Bozkur'u sokak sokak kovalayıp kafasına ateş ederek öldürdü. 5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan kendisini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Acı haberi duyarak olay yerine koşan İmam Bozkur'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 30 yaşındaki İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli kişi ya da kişilerden kaçmaya başladı. Şüpheliler Bozkur'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından şüpheliler Bozkur'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti.  5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan daha sonra kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İmam Bozkur'un acı haberi alan ailesi olay yerine koştu. Bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

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'KAHVALTI ALMAYA GİDİYOR'

Mehmet Tuncer, "Çocuk kahvaltı almaya gidiyor. Çocuğa ateş ediyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Buraya düşüyor. Sanırım yerde de ateş ediyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk. Burada hemen öldü" dedi.

'YAKALADI KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Mahmut Çetinkaya, "Silah sesi duydum. Bir kadın içeriye atladı. Ben kadına ateş ediyorlar sandım. Yukarı doğru biri koşuyordu arkasından koşan yakaladı, kafasına ateş etti. Sonra arabaya binip kaçtı gitti. Muhtemelen üç kişilerdi. Arabada 2 kişi gördüm, ateş eden tekti. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

 

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#Sultangazi#Silahlı Saldırı#Cinayet

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