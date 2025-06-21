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Sultangazi'de dehşet anları! Annesini sokak ortasında feci şekilde darbetti

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#Sultangazi#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 16:01

İstanbul Sultangazi'de, bir kişi sokak ortasında annesini tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı.

Sultangazide dehşet anları Annesini sokak ortasında feci şekilde darbetti

Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı. Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Sultangazide dehşet anları Annesini sokak ortasında feci şekilde darbetti

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KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.

Sultangazide dehşet anları Annesini sokak ortasında feci şekilde darbetti

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#Sultangazi#Kadına Şiddet#Darp

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